Criscitiello: "Lazio? Ho trovato grande disponibilità. E contro l'Avellino..."

Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, che ha parlato del Terzo Memorial Sandro Criscitiello di sabato sera, a Frosinone, che si giocherà tra Avellino e Lazio. Di seguito le sue parole: “Avellino - Lazio? Ho trovato nella società una grande disponibilità. Io credo che la Lazio, almeno nei nostri confronti, si sia comportata benissimo, e per questo ringrazio il presidente Lotito. Credo abbiano fatto anche una bella cosa per i tifosi, con l’uscita del primo Sarri-bis vicino Roma. Ci sono società che ogni estate sembrano morte, fallite, e poi fanno un bel campionato. Maurizio Sarri è un grandissimo acquisto e ha già una buonissima squadra. L’allenatore è senza dubbio un valore aggiunto, la Lazio è in ottime mani e qualcosa si potrà già vedere sabato sera contro l’Avellino. Giocare contro la Lazio per gli irpini è perfetto, e lo spettacolo non sarà solo in campo, ma anche sugli spalti con le curve dei due club".

