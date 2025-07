Lazio, Dalla Palma: "La cessione di Tchaouna non basta. Temo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Dalla Palma ha commentato il mercato della Lazio, partendo dal dualismo Isaksen-Cancellieri e passando per il fronte cessioni, esprimendo un particolare timore per fine mercato.

ISAKSEN-CANCELLIERI - "Non si tratta più di scegliere chi vendere. La situazione è drammatica. I primi in lista per andare via sono Cancellieri, Noslin, uno dei terzini tra Pellegrini, Hysaj e Tavares. Se arriva un'offerta per Cancellieri si vende. Il primo anno di Isaksen è stato deludente, nel secondo si sono viste cose buone e altre pessime. Ora siamo al terzo anno, quello del test di Sarri: questo è l'anno in cui si gioca la Lazio, si gioca il suo livello, o decolla oppure nel 2026 è ora di cambiare. Non vedo un inizio di stagione con Cancellieri titolare. In tre anni non ha trovato continuità fuori e con Sarri non ha fatto bene, anche se entrambi erano ragazzi. Secondo me se arrivano offerte bisogna vendere. Con il mercato aperto Cancellieri sarebbe già in partenza e Isaksen o sarebbe riserva di un giocatore migliore di lui o in partenza anche lui. Oggi in rosa il danese è tra quelli che credo possano migliorare. Sarri deve approcciarsi con quelli che nella sua prima gestione non lo avevano entusiasmato come se quello che è avvenuto tre anni fa non fosse accaduto. L'importante è che li valuti su quest'anno e sul lavoro che stanno facendo adesso, se considerasse il passato potrebbero essere penalizzarti".

CESSIONI - "Cedere Castellanos? Bisogna tenere presente che Dia partirà per la Coppa d'Africa e in quel periodo ci sarà anche la Coppa Italia. Dicembre sarà un mese decisivo. Mi sembra strano che oggi nessuno si sia mosso per i big. La Lazio è con l'acqua alla gola, la cessione di Tchaouna non sblocca il mercato e deve ancora vendere. Temo che arrivando alla fine del mercato, se la situazione non si sarà sbloccata, qualcuno piomberà su giocatori come Rovella, Gila e Guendouzi".

