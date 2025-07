Lazio, tra gli italiani più 'costosi' di sempre anche un ex biancoceleste: la top-10

TUTTOmercatoWEB.com

Mateo Retegui ha salutato l'Atalanta ufficialmente. Nella giornata di ieri il club bergamasco ha comunicato pubblicamente di aver definito il passaggio dell'ultimo capocannoniere della Serie A all'Al Qadsiah, squadra saudita, che ha messo sul piatto 68,5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'italo-argentino, concludendo il trasferimento più costoso di un calciatore italiano nella storia del nostro Paese.

VIERI - Nessun azzurro, infatti, era mai stato acquistato per una somma così elevata, con Sandro Tonali che è stato decisamente scalzato dopo aver occupato per anni il primo posto con il suo passaggio dal Milan al Newcastle. Il centrocampista scende così al secondo posto di una classifica che riguarda anche la Lazio, con il club biancoceleste protagonista della cessione di Vieri all'Inter che nel 1999 portò nelle casse 46,5 milioni di euro. Di seguito la top-10.

1) Mateo Retegui dall'Atalanta all'Al-Qadsiah per 68,3 milioni di euro

2) Sandro Tonali dal Milan al Newcastle per 58,9 milioni

3) Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus per 57,2 milioni di euro

4) Jorginho dal Napoli al Chelsea per 57 milioni di euro

5) Gianluigi Buffon dal Parma alla Juventus per 52,9 milioni di euro

6) Christian Vieri dalla Lazio all'Inter per 46,5 milioni di euro

7) Riccardo Calafiori dal Bologna all'Arsenal per 45 milioni di euro

8) Marco Verratti dal PSG all'Al-Duhail per 45 milioni di euro

9) Nicolò Barella dal Cagliari all'Inter per 44,5 milioni di euro

10) Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan per 42 milioni di euro.

