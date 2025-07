Inter, l'ag. di Calhanoglu annuncia: "Nessuna trattativa. Resta a Milano"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Calhanoglu resta all'Inter. Dopo che nelle scorse settimane si erano susseguite diverse voci che volevano il centrocampista in trattativa con Galatasaray e Fenerbahce per tornare in Turchia, a parlare è stato lo stesso Gordon Stipic, agente del giocatore, che ai microfoni di Trt Spor ha smentito ogni possibilità di addio del suo assistito. Queste le sue parole: "Non ci sono stati colloqui con il Fenerbahce e il Galatasaray, le accuse sono infondate. Hakan resterà all'Inter anche il prossimo anno, a Milano è felice. Ci saranno colloqui con i nerazzurri dopo le vacanze".

La telenovela intorno al calciatore potrebbe, dunque, essere giunta al termine, con il turco che sembra destinato a restare in nerazzurro anche la prossima stagione. Si tratta di una buona notizia anche per la Lazio, visto che, per sostituire Calhanoglu, l'Inter aveva messo nel mirino anche Niccolò Rovella.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.