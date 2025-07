Lazio, Pancaro sicuro: "Il blocco del mercato è un handicap pesante..."

TUTTOmercatoWEB.com

Giuseppe Pancaro ha preso parte, insieme ad altri ex Lazio, alla seconda tappa della "Bilboa Bobo Summer Cup - Padel Tour 2025" tenutasi a Cervia. Intervistat da Daniele Bartocci, l'ex difensore ha parlato del momento dei biancocelesti, spendendo anche delle parole su Nuno Tavares e Ciro Immobile.

"Nuno Tavares? È forte, è molto offensivo. Magari ha bisogno di essere un pochino disciplinato dal punto di vista difensivo. Immobile? Non so se potrà essree richiamato in Nazionale Azzurra. Di sicuro alla Lazio ha fatto benissimo, realizzando tanti gol. Bisognerà vedere come Ciro riuscirà ad integrarsi a Bologna. Lazio da Champions League con Sarri? Non lo so, per quest'anno".

"La Lazio, purtroppo, parte con un handicap pesante. Mi sto riferendo ovviamente al fatto di non poter fare mercato. È una cosa direi molto importante questa. E il fatto principale secondo me sarà partire bene, fare subito risultati. Il tutto con la speranza che poi, a gennaio, possa finalmenete intervenire sul mercato".

