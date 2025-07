Como, Fabregas: "Abbiamo fatto il 90% del mercato. Europa? È un sogno"

TUTTOmercatoWEB.com

Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Al Ahli, primo incontro del quadrangolare della Como Cup 2025. Il tecnico dei lariani ha trattato diversi temi durante l'incontro, in particolare si è soffermato sul mercato e sugli obiettivi. Le sue parole: "Sarà un anno duro, dobbiamo crescere tanto. Abbiamo già fatto il 90% del mercato. Stiamo lavorando con tanti ragazzi che saranno importanti l'anno prossimo. Abbiamo cominciato a gennaio a lavorare per questo mercato. Manca poco, qualcosa di importante, però sono molto contento. In entrata siamo vicini alla fine, manca poco, manca un attaccante e due difensori centrali e vediamo cosa facciamo con i portieri. Però manca poco".

"Ho firmato un contratto di quattro anni e non si fa se non si crede in un progetto solido. Le parole le portano il vento, quello che fa di più è il lavoro e la costanza. Entrando qui ogni giorno alle 7 del mattino e via alle 23. Vogliamo portare la squadra più in alto possibile, è la cosa più importante. Europa? Nessuno di noi ha parlato di Europa, è un sogno per tutti, per la gente, però piano piano diventare ogni volta di più forte".

