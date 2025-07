Fabregas apre: "Messi al Como? Siamo amici, mai dire mai..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Conferenza stampa di vigilia di Como - Al-Ahli per Cesc Fabregas. Il tecnico, in vista della partita ha toccato tanti temi, soprattutto relativi al mercato. In particolare ha parlato della suggestione uscita fuori negli ultimi giorni, ovvero della possibilità di vedere Lionel Messi con la maglia dei lariani. Questo il suo pensiero a riguardo: "Messi al Como? Mai dire mai. È stato a casa mia in vacanza, era in viaggio per vedere qualche amico e noi siamo amici, le nostre mogli e i nostri figli anche. Ma lui adesso è negli Stati Uniti". La prima giornata della prossima Serie A del Como, tra l'altro, sarà contro la Lazio di Maurizio Sarri.

