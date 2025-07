RIVIVI DIRETTA - WOMEN | Inghilterra - Italia 2-1, finisce la sfida: inglesi in finale a Euro 2025

TUTTOmercatoWEB.com

Euro 2025, Semifinale

Martedì 22 luglio 2025, ore 21:00

Stade de Genève, Ginevra (Svizzera)

INGHILTERRA - ITALIA 2-1: 32' Bonansea (IT), 96' Agyemang (I), 119' Kelly (I)

INGHILTERRA (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson (84' Agyemang), Morgan, Greenwood (121' Carter); Toone, Walsh (106' Clinton), Stanway (77' Kelly); James (46' Mead), Russo (84' Beever-Jones), Hemp. A disp.: Moorhouse, Keating, Charles, Le Tissier, Park, Wubben-Moy. All.:Sarina Wiegman

ITALIA (5-4-1): Giuliani; Oliviero, Lenzini (89' Piga), Salvai, Linari, Di Guglielmo; Cantore (72' Cambiaghi), Caruso, Giugliano (89' Greggi), Bonansea (72' Severini); Girelli (64' Piemonte). A disp.: Baldi, Durante, Schatzer, Bergamaschi, Serturini, Goldoni, Boattin. All.: Soncin

Arbitro: Ivana Martincic; Assistenti: Sanja Rodjak-Karšić - Staša Špur; IV Ufficiale: Désirée Grundbacher; VAR: Dennis Higler; AVAR: Fedayi San.

Ammonite: 74' Giuliani (IT), 88' Linari (IT), 92' Cambiaghi (IT), 92' Morgan (I)

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

123' Termina il secondo tempo supplemetare.

121' Cambio per l'Inghilterra: fuori Greenwood, dentro Carter.

120' Concessi tre minuti di recupero

119' Giuliani para il rigore, ma sulla respinta Kelly la infila alle sue spalle e porta in vantaggio l'Inghilterra.

117' Trattenuta di Severini sull'avversaria in area di rigore, l'arbitro assegna il penalty all'Inghilterra.

117' Brivido per l'Italia! Agyemang colpisce la traversa.

116' Hampton in due tempi sul cross di Oliviero.

111' Pallone troppo profondo per Piemonte che non riesce a arrivare. Un'occasione sprecata per le azzurre.

110' Si scontrano in un duello aereo Bronze e Severini, l'arbitro ferma il gioco.

109' Salvai cerca Piemonte, ma trova Clinton. Riparte all'attacco l'Inghilterra.

107' Salvai in aticipo su Agyemang, l'azzurra salva la porta.

106' Sostituzione per l'Inghilterra: fuori Walsh, dentro Clinton.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

105' Fischia l'arbitro: finisce il primo tempo supplementare.

105' Azione pericolosa dell'Inghilterra, spazza via Linari.

98' Imposta Salvai che cerca l'appoggio su Di Guglielmo, quest'ultima però sbaglia. La stanchezza inizia a farsi sentire.

97' Si apre lo spazio, Greggi col destro va al tiro. Conclusione troppo debole per impensierire Hampton.

95' Brivido per l'Italia! Piga spazza via un pallone pericolosissimo quasi sulla linea di porta.

93' Oliviero attaccata da dietro da Beever-Jones, c'è punizione per le azzurre.

92' Gira male Oliviero, non trova Cambiaghi e la palla finisce oltre la linea bianca. Riparte l'Inghilterra con una rimessa laterale.

91' Fischia l'arbitro: inizia il primo tempo supplementare.

SECONDO TEMPO

90'+10' Triplice fischio: termina il secondo tempo. Si andrà ai supplementari.

90'+9' Si va oltre il recupero stabilito.

90'+6' Pareggia l'Inghilterra! Agyemang sfrutta un cross pericoloso e beffa Giuliani. Si riapre la sfida.

90'+ 3' Progressione di Oliviero che vede Hampton fuori dai pali e tenta la conclusione dalla distanza, ma non centra la porta.

90'+2' Ammonita anche Cambiaghi. Per l'Inghilterra Morgan.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: 7' di recupero.

89' Sostituzione per l'Italia: escono Giugliano e Lenzini, entrano Greggi e Piga.

88' Linari commette fallo su Hemp, l'arbitro estrae il giallo per l'azzurra.

86' Clamoroso errore di Severini! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la ribattuta di Hampton, l'azzurra ha la possibilità di buttarla in rete ma calcia tra le braccia del portiere.

84' Altro cambio per l'Inghilterra: escono Williamson e Russo, entrano Agyemang e Beever-Jones.

82' Intesa tutta biancoceleste: Oliviero prova a andare al cross per Piemonte, un'altra occasione per l'Italia.

78' Caruso a cercare Piemonte in area, l'attaccante della Lazio tenta la conclusione di testa ma non centra la porta.

77' Sostituzione per l'Inghilterra: fuori Stanway, dentro Kelly.

77' Caruso vede Hampton fuori dai pali e dalla distanza prova la conclusione. La palla finisce sul fondo.

76' Flipper in area dell'Italia che però si salva e mantiene la porta inviolata.

74' Ammonita Giuliani per "perdita di tempo". Poco dopo, viene ammonito anche Soncin.

72' Duplice cambio per l'Italia: fuori Cantore e Bonansea, dentro Cambiaghi e Severini.

70' Bronze per Toone che affretta la conclusione, la palla finisce sul fondo al lato della porta.

68' Subisce fallo Piemonte, altro calcio di punizione per le azzurre.

67' Pestone di Mead su Di Guglielmo, l'arbitro fischia il fallo ma non estrae il giallo.

64' Non ce la fa Girelli, finisce qui la sua partita. Al suo posto entra Martina Piemonte.

63' Problema muscolare per Girelli che dopo aver calciato si accascia a terra. Entra in campo lo staff medico dell'Italia.

62' Cross di Oliviero sul secondo palo, che però finisce direttamente tra le mani di Hampton.

61' Cantore lanciata in profondità, ma c'è la chiusura di Morgan che regala una rimessa laterale alle azzurre.

60' Buon intervento di Oliviero in chiusura su Greenwood.

58' Cross in mezzo di Greenwood direttamente dalla bandierina, Giuliani para senza problemi.

56' Walsh prova a sorprendere Giuliani con una diagonale dalla distanza, ma la conclusione finisce sul fondo.

53' Si accende la sfida! L'Italia si invola verso la porta con Cantore che va al tiro, Hampton respinge.

52' Walsh cerca lo spazio per il tiro, Lenzini libera. L'azione prosegue e prova, di nuovo, la conclusione Hemp che chiama in causa Giuliani.

51' Traversone sul secondo palo di Toone, trova Hemp che non centra la porta.

48' Buonissima inenzione di Bonansea che, sugli sviluppi della rimessa laterale, mette in mezzo una buona palla per Caruso. L'azzurra non ci arriva di pochissimo.

47' Bonansea prova a infilarsi tra due avversarie, appoggia poi per Cantore che duella con Mead e alla fine conquista una rimessa laterale.

46' Alla ripresa nessun cambio per il ct Soncin. Per l'Inghilterra invece, entra Mead al posto di James.

46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo!

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: 1' di recupero.

43' Cross di Oliviero, ci mette la testa Bonansea che però non centra la porta.

42' Bronze in anticipo su Girelli, commette fallo. L'arbitro fischia la punizione per le azzurre, ma non estrae il cartellino.

40' Cross pericoloso di Hemp, nessuna delle compagne ci arriva. Si tuffa Giuliani, ma la palla finisce al lato della porta.

38' Altra conclusione di James che cerca l'angolo, Giuliani intercetta la traiettoria e si tuffa respingendo l'assalto.

35' Azione pericolosa delle inglesi che provano a reagire dopo il gol subito. Le azzurre però sono compatte e riescono a proteggere la porta.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Cantore sfugge a Greenwood, poi la combinazione con Caruso che crossa in area. Non ci arriva Girelli, ma c'è pronta Bonansea che riesce a metterla in rete spiazzando Hampton.

28' Pallone di Girelli molto interessante per Caruso che però ci arriva con un pizzico di ritardo, la sfera supera la linea bianca.

25' Traversone fuori misura di Lenzini, la conclusione finisce alta oltre la porta.

23' Altra conclusione delle inglesi con Hemp, servita da James. La difesa azzurra riesce in qualche modo a liberare.

19' Brivido per l'Italia! Giro palla dell'Inghilterra che poi si stabilizza in zona d'attacco dove Russo, dopo un rimpallo di Linari, si ritrova la palla tra i piedi e tenta la conclusione che finisce, fortunatamente, sul fondo.

12' Prova a rispondere l'Italia che chiama in causa Hampton.

11' Hemp se ne va sulla sinistra, crossa in area per James che calcia con l'esterno ma c'è la parata di Giuliani.

9' Linari in pronfondità a cercare Cantore. Esce Hampton che rischia un po', ma riesce in qualche modo a fare sua la sfera.

8' Duro intervento di Bronze su Bonansea, le azzurre reclamano un'ammonizione. L'arbitro grazia l'inglese.

6' Bonansea guadagna un prezioso calcio di punizione che consente alle azzurre di prendere fiato dal pressing delle inglesi.

1' L'Inghilterra fa girare il pallone. C'è l'inserimento di Toone, buono l'intervento di Salvai che allontana il pericolo.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

AGGIORNAMENTO ORE 20:45 - Le parole del ct Soncin ai microfoni della Rai: "Ho chiesto alle ragazze di godere al massimo questo momento, di rilassarsi. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. In partite come queste l'organizzazione può arrivare fino a un certo punto, poi ci vuole il cuore. E le ragazze hanno dimostrato di avere un cuore grande".

Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Inghilterra - Italia, semifinale di Euro 2025. Le azzurre hanno l’occasione di scrivere un’altra pagina di storia in questo Europeo, una vittoria consentirebbe loro di dare seguito al sogno. Di fronte avranno un avversario tutt’altro che semplice, le Leonesse scenderanno in campo per difendere il titolo. Appuntamento alle 21 col calcio d'inizio.

