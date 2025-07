Lazio, Isaksen ha un virus: potrebbe trattarsi di mononucleosi. I dettagli

RASSEGNA STAMPA - Ansia a Formello. Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Gustav Isaksen, che da giorni non si sta allenando in ritiro per febbre. Come riportato da Il Messaggero, si pensava che potesse tornare in breve tempo: ma visto che l'infiammazione non passava, ieri l'attaccante della Lazio ha svolto delle analisi a Villa Mafalda. Dietro il lungo stop ci sarebbe una sospetta 'mononucleosi'.

È la cosiddetta 'malattia del bacio', che si contrae tramite il contatto della saliva. La speranza è che nessun altro giocatore abbia bevuto dalla stessa bottiglietta: a Formello c'è ottimismo che si tratti di un caso unico. Questo spiegherebbe i giorni passati chiuso in camera, la febbre alta, la spossatezza e il forte mal di gola, come riportato dallo stesso quotidiano. Considerando le tempistiche della mononucleosi, Isaksen potrebbe aver bisogno di almeno altre due settimane di stop per tornare ad allenarsi.

