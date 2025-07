Calciomercato Lazio | Gigot, l'addio è possibile: la società aspetta l'offerta

RASSEGNA STAMPA - I primi segnali arrivati dall’amichevole contro la Primavera parlano chiaro: Samuel Gigot è, al momento, il quinto nelle gerarchie difensive di Sarri. Entrato solo nella ripresa e sostituito dopo 33 minuti dal giovane Ruggeri, il difensore francese sembra ormai ai margini del progetto. Un ruolo scomodo per chi, arrivato la scorsa estate come rinforzo d’esperienza, era diventato titolare nel finale di stagione con Baroni.

In questo contesto, non è da escludere una sua partenza entro la fine del mercato. La Lazio, infatti, potrebbe valutare una cessione in caso di offerta adeguata, sia per liberare un posto nel reparto arretrato sia per recuperare risorse economiche. Gigot ha ancora estimatori in Ligue 1 e in Russia. La sua stagione parte in salita: da titolare a possibile partente nel giro di pochi mesi. Un segnale che potrebbe presto trasformarsi in realtà.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.