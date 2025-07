Como, Nico Paz: "Ci aspetta una stagione importante, vogliamo crescere"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Parla Nico Paz. Ai microfoni di SkySport il fantasista argentino del Como si è espresso sulla nuova stagione e sulle ambizioni della squadra in campionato. L'esordio della formazione di Fabregas nel prossimo campionato sarà contro la Lazio di Sarri. Di seguito le sue parole: “Mi sono goduto le vacanze con tranquillità, sapevo che certe situazioni non dipendono da me. Ora sono qui, felice e con tanta voglia di cominciare. Ci aspetta una stagione importante, vogliamo crescere, ottenere risultati e dimostrare il nostro valore. La squadra c’è, lo staff è fantastico, e siamo tutti motivati. Un anno fa venivo dalla terza serie spagnola e il Como era una neopromossa. Ora è tutto diverso, ma per me in campo contano solo il divertimento e la voglia di fare bene. Voglio segnare, fornire assist e alzare l’asticella rispetto allo scorso anno. Le pressioni esterne non mi toccano”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.