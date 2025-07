Como, Nico Paz avvisa la Lazio: "I problemi saranno per loro!"

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine dell'amichevole vinta per 3-1 contro l'Al Ahli, il trequartista del Como, Nico Paz, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport presentando la squadra e il nuovo modo di giocare, incentrato soprattutto sulla fase offensiva ed evidenziando le difficoltà che dovranno fronteggiare le prossime avversarie, tra le quali anche la Lazio nella prima partita del prossimo campionato.

"Non abbiamo un sistema di gioco che è sempre lo stesso, cambiamo a seconda del rivale e questo è un bene perché gli avversari non sanno mai cosa aspettarsi. In questa partita (contro l'Al Ahli, ndr) ho giocato in una posizione un po' diversa ma Fabregas è bravo e con Baturina posso scambiarmi la posizione. Abbiamo alzato il livello con Baturina, Kuhn e gli altri. Siamo una squadra molto offensiva ma possiamo convivere tutti insieme, possiamo scambiarci posizioni ed i problemi saranno per gli avversari. Possiamo completarci e speriamo bene per questa stagione".

