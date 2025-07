Bologna, Ferguson su Immobile: "Giocatori come lui portano..."

TUTTOmercatoWEB.com

Prima della seconda seduta di allenamento odierna, Lewis Ferguson è intervenuto in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in Trentino Alto-Adige. In particolare, lo scozzese ha anche parlato dell'arrivo di Ciro Immobile e non solo. Ecco di seguito il suo intervento sull'acquisto dell'ex attaccante della Lazio: "Giocatori come Immobile e Bernardeschi portano esperienza e qualità. Per loro è stato facile inserirsi nel gruppo. I giocatori con qualità alzano il livello della squadra, quindi sì: questo Bologna è più forte".

