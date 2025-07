Juventus | Caso Douglas Luiz, è rottura totale! Ecco quando tornerà a Torino

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Il caos relativo a Douglas Luiz si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nella mattinata di oggi la Juventus ha avuto dei contatti con gli agenti del calciatore, dopo che ieri nessuno aveva mai risposto al telefono per giustificare l'assenza del brasiliano al primo giorno di ritiro. L'entourage del centrocampista ha comunicato al club che il calciatore rientrerà a Torino all'inizio della prossima settimana, non fornendo però giustificazioni per la sua assenza, segno che si andrà certamente allo scontro.

La Juventus, come anticipato anche ieri, prenderà provvedimenti e ci saranno dunque delle ripercussioni dopo la scelta dello stesso Douglas Luiz di non presentarsi al raduno.

Mercato in salita.

L'idea dell'ex Aston Villa è chiara: lasciare la Juve in questa sessione di mercato. Ma non sarà semplicissimo trovare una soluzione che possa accontentare tutti, soprattutto dopo la mossa del giocatore. La dirigenza bianconera chiedeva 10 milioni di euro di prestito oneroso per la cessione, ma adesso sembra essere impossibile arrivare a questa cifra, con Comolli che dovrà accontentarsi di meno. Come se non bastasse è probabile che dietro alla decisione di Douglas Luiz di andare allo scontro possa esserci un principio di accordo con un altro club, per una questione che non è certo risolta e che avrà dei risvolti nel corso dei prossimi giorni.

