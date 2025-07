Lazio | Castellanos e Dia, il posto da centravanti è troppo piccolo per tutti e due: Sarri sceglie

RASSEGNA STAMPA - Lotta a due. Da tandem d’attacco a sfidanti per l’ultima sedia. La punta di diamante dello schema di Sarri se lo giocano Castellanos e Dia. L’anno scorso con Baroni in panchina giocavano (e funzionavano) insieme; ora si sfideranno continuamente per il ruolo da centravanti, salvo cambi di modulo clamorosi.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il senegalese ha qualità, ma non è ancora al top; l’argentino, invece, ha corsa e spirito, ma non è un goleador. Nessuno dei due, al momento, garantisce 20 gol a stagione. È un grosso limite della fase offensiva: sopperire a questo problema toccherà anche una volta a Sarri. Le sue ‘idee’ in attacco saranno decisive.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.