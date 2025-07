I tifosi finalmente scoprono la Lazio: tutto pronto per il test con l'Avellino

RASSEGNA STAMPA - La Lazio chiuderà la prima fase della preparazione estiva con un test più impegnativo rispetto alla sfida contro la Primavera: questa sera affronterà l’Avellino allo Stadio Benito Stirpe, nel terzo “Memorial Sandro Criscitiello” (ore 20:30, diretta su Sportitalia e sui canali ufficiali del club). Dopo settimane di allenamenti a porte chiuse, i tifosi potranno finalmente assistere dal vivo alla partita: "L’ideale sarebbe aprire ogni 3-4 giorni alla nostra gente", aveva commentato Sarri.

L’amichevole rappresenta anche un momento di bilancio del lavoro svolto a Formello, che ha sostituito per la prima volta Auronzo di Cadore dopo 17 anni. Oggi rifinitura leggera al mattino e partenza nel pomeriggio. Il tecnico valuterà i progressi tattici della squadra, nonostante alcune assenze: come riporta il Corriere dello Sport, restano out Isaksen (mononucleosi) e Dia (colpo alla caviglia già dolorante), mentre tornano a disposizione Mandas, Patric, Pellegrini e Zaccagni. Provstgaard ha proseguito il lavoro individuale, Gigot è ancora fermo per mal di schiena. In regia potrebbe toccare a Rovella, provato in allenamento tra Guendouzi e Dele-Bashiru.

