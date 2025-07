Lazio, in porta ‘non v’è certezza’: Mandas sfida Provedel tra i pali

Eterno duello di questi ultimi anni. Provedel o Mandas, Mandas o Provedel. La scelta dovrà farla Sarri, al momento non c’è niente di certo. Il numero 94 parte avanti: ha esperienza e personalità, ma per confermarsi dovrà lavorare durante ogni giorno. Il greco, dal canto suo, l’anno scorso ha impressionato tutti per maturità e serenità. Il tecnico tra i pali ha bisogno di un portiere abile con i piedi, in grado di partecipare all’azione e di guidare la linea della difesa, come scrive Il Corriere dello Sport. Per questo li tiene entrambi sotto osservazione: la decisione sarà presa più avanti.

