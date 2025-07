Orlando 'boccia' la Roma: "Il progetto non decolla. Favorita? Non me la sento"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando. Ecco le sue parole, in particolare, sulla Roma di Gasperini: "Alla Roma non vedo giocatori che si adattino molto all'idea di calcio di Gasperini, vedo un progetto che fatica a decollare. Dovrà finire il mercato, ma mettere ora la Roma tra le favorite non me la sento".

"Milan e Juve sono messe male ad oggi. Sono squadra da completare, con problemi, che non hanno soldi per il mercato. È vero che poi negli ultimi giorni ci si muove, ma siamo in una situazione molto complicata".

