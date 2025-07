Lazio, De Grandis (Sky): "Ecco cosa chiederei a Sarri..."

Il noto giornalista di Sky Stefano De Grandis, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, commenta i ballottaggi tra difesa e attacco, e soprattutto tra permanenze e cessioni, ma anche la conferenza di Sarri che si terrà alle ore 18. Ecco di seguito il suo intervento: "Se dovessi porgere una domanda a Sarri? Gli chiederei se ha avuto garanzie sul mercato di gennaio, se arriveranno giocatori che lui ha chiesto e se c’è già un lavoro impostato in tal senso. Se la Lazio farà bene, tutti i soldi verranno convogliati nel mercato di gennaio e quindi nel caso si potrà pensare in grande. Questa è la domanda che farei a Sarri. La risposta ti permetterebbe di capire tante cose, voglio sperare che Sarri abbia accettato la permanenza dietro garanzie ben precise. Io spero sempre che la Lazio sia pronta se dovesse mancare qualche componente, soprattutto avendo risparmiato abbondantemente ad agosto".

COSA DIRÀ IL MISTER - "Sarri sarà contenuto. La Lazio voleva fare la conferenza a porte chiuse, questo mette in evidenza che non gradisce certe domande e Sarri non vorrà sparare a zero. Sul valore della squadra immagino che sarà abbastanza esplicito, dirà magari che ci sarà da migliorare e parlerà anche delle potenzialità che ha visto in questi primi giorni di ritiro. Potrà dire le prime impressioni, se è ottimista".

CANCELLIERI O NOSLIN - "A decidere sarà il mercato. Cancellieri, in questo momento, non ha il peso sulle spalle che ha Noslin, è più libero. Non posso credere però che un gol da fuori area in amichevole possa fare tutta questa differenza tra i due. Posso anche essere d’accordo con chi adesso lo preferisce a Noslin, ma continuo a pensare che la differenza la farà il mercato e non un eurogol in amichevole, anche perché si sta parlando di due alternative. Però Noslin può fare tutti e tre i ruoli davanti".

GIGOT – "Per rimettere i parametri in ordine qualcuno devi vendere. A settembre ci sarà la nuova verifica. Avere cinque difensori è importante, le alternative servono, ma è meglio sacrificarle sulle fasce. Davanti ne hai tanti. Gigot mi piace, può fare gol di testa, quando c’è da marcare uno grosso è meglio di Patric, ma Sarri preferisce lo spagnolo per l’applicazione".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.