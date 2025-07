Lazio, i trasferimenti più costosi negli anni duemila: un biancoceleste in top 5

TUTTOmercatoWEB.com

Il calcio è in evoluzione e più si va avanti, più si alza l'asticella a livello economico. I prezzi dei giocatori aumentano ogni sessione di calciomercato e questo non per forza in proporzione con il livello tecnico. C'è stato un periodo, nel primo decennio degli anni duemila, in cui un trasferimento in entrata della Lazio era nella top 5 dei più costosi. Si tratta del trasferimento di Hernan Crespo, passato dal Parma alla Lazio per l'equivalente 57 milioni di euro. Questa operazione fino al decennio successivo occupava il quinto posto, con davanti nomi di spessore come Figo, Kakà, Zidane e Cristiano Ronaldo, tutti del Real Madrid.

