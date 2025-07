Lotito duro sul Flaminio: "C'è chi vuole evitare che la Lazio torni a casa propria!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Claudio Lotito - in occasione della presentazione di Sarri - ha parlato anche della situazione relativa al Flaminio e alle possibilità che possa diventare, presto, il nuovo stadio della Lazio. Ecco le sue parole:

"Possibilità sul Flaminio? Se dipendesse da me, il 100% delle possibilità. Abbiamo messo in campo ogni azione, stiamo lavorando in silenzio, sono abituato così. Non creo le condizioni climatiche per raccogliere, ma quelle pratiche. Non parlo, ma lavoro. C'è uno staff di livello, lavoriamo con dedizione e la certezza di stare dalla parte del giusto. L'invesdtimento prevede una ricaduta di oltre 140 milioini per il territorio e non per lo stadio. C'è l'aspetto evocativo, ma il Flaminio deve riqualificare quella zona di Roma. Abbiamo tutta una serie di persone dedicate ed esperte, non dobbiamo meravigliarci se riusciremo a realizzarlo perché abbiamo messo in campo tutte le potenzialità. Abbiamo trovato collaborazione, è stato notato l'interesse collettivo e civico della proposta".

"Non abbiamo la bacchetta magica, ho sentito cose da bar, anche la Roma da anni sta lavorando al proprio progetto, eppure non ha ancora realizzato lo stadio. Vogliamo fare cose trasparenti. Il Flaminio è nato come uno stadio di calcio, non è una piscina. Nessuno favorisce nessuno. Lo dico chiaramente, deve finire questa campagna strumentale, si vuole evitare che la Lazio possa tornare a casa propria. L'impegno è massimo. L'investimento è di circa 480 milioni, 140 di ricaduta vanno al territorio. Un'iniziativa di interesse pubblico. Quando ci sarà la pubblica utilità, ci sarà la conferenza di servizi. Meglio piccoli passi che trovarsi dopo senza qualche documento".

