Avellino, Insigne si presenta e avvisa la Lazio: "Se inizi bene..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A poche ore dall'annuncio ufficiale del trasferimento all'Avellino, Roberto Insigne ha già rilasciato le sue prime parole ufficiali presentandosi così a stampa e tifosi. Tra due giorni ci sarà il test contro la Lazio, il suo impiego è ancora incerto. Ecco di seguito le sue parole riportate da TuttoAvellino.it: "La trattativa è durata poco, c'è stata subito disponibilità ad accettare l'offerta dell'Avellino. Le aspettative sono tante, sia personali che di squadra. Vogliamo dire la nostra, assolutamente. Sono contento di essere tornato, ero un ragazzino 10 anni fa, ora sono un uomo, sono diventato papà".

Poi aggiunge: "Mi hanno accolto tutti bene, ho trovato un gruppo sano che si diverte, che dà l’anima in allenamento. A Palermo ho vissuto un’annata difficile, ho rimediato un infortunio che mi ha tenuto fuori: ho fatto il mio quando sono stato chiamato in causa, ma ora sono contento di giocare con l’Avellino”.

Una nota va poi a mister Raffaele Biancolino: “Ho parlato col mister e quella chiacchierata mi ha convinto ulteriormente a venire. Mi ha trasmesso tanta voglia, la telefonata è durata molto poco, abbiamo un obiettivo che vogliamo portare a termine: ma sono napoletano e scaramantico, me lo tengo per me. Daremo sicuramente il massimo per i tifosi, per tutto il resto è presto per parlarne. La Serie B è un campionato difficile, particolare, ma se inizi bene, il ritmo te lo porti per il resto della stagione. Bisogna avere tanta fame”.

