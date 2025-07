Lazio, Lotito tuona: "Sono anni che sto potenziando la squadra". E sui tifosi...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la conferenza stampa di presentazione di mister Maurizio Sarri, è intervenuto anche Claudio Lotito che, presente al suo fianco, si è messo a disposizione della stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. A Lotito è stato chiesto se si sentisse di dover chiedere scusa ai tifosi in seguito alla situazione relativa al blocco del mercato e, su specifica domanda, il presidente biancoceleste ha risposto così:

"Chiedere scusa ai tifosi? No, per un semplice motivo. Io non ho fatto nulla per non potenziare la società. Sono anni che sto potenziando la squadra. L'indice di stupidità, non conta nulla, ma conta l'indice di solidità. La Lazio non può fallire. Se mi blocchi il mercato, mi crei un danno. Questa restrizione crea un danno, se avessero mantenuto l'indice con "io vendo 100 e compro 100" avrebbero salvaguardato l'integrità della società. Oggi non posso comprare neanche uno per la Primavera. Vediamo l'indebitamento delle altre società? Che ha fatto la Federazione per tutelare l'integrità e la regolarità del campionato? Voi partite sempre dai nomi, mi dovete spiegare perché allora la Lazio ha vinto contro le più forti e perso contro quelle che stavano retrocedendo... Squadre sono partite per vincere tutto e non hanno vinto niente, non è un discorso solo di nomi, ma di creare un'alchimia nello spogliatoio per far esprimere al meglio le potenzialità delle rose".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.