Lazio, Belleri: "Sarri avrà già in mente il suo undici. Cataldi o Rovella? Dico..."

© foto di Federico De Luca

Manuel Belleri, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare i possibili ballottaggi che impegneranno Sarri e della situazione delle altre squadre della Serie A. Ecco di seguito le sue parole:

"Non penso che Sarri possa cambiare già da subito. In certi momenti della stagione possono servire adeguamenti a nuovi ruoli. A Nuno Tavares serve più che altro la continuità. Cataldi o Rovella? Il secondo. Mi piace tantissimo, nulla da togliere a Cataldi, ma Rovella può spiccare di più. Ballottaggi? Credo Sarri abbia già in mente un suo undici su cui puntare, poi in base a squalifiche e situazioni particolari Sarri preparerà un piano b. Le altre? Il Napoli è più avanti di tutti, Inter e Milan hanno cambiato allenatore. Allegri? Potrebbe bastare lui per sistemare alcune cose, ma per arrivare tra le prime tre serva qualcosa di più perché le altre si stanno rinforzando. La stagione dell’anno scorso non è stata così male, ci sono state squadre che hanno corso di più inaspettatamente. Non sono uno che cerca scuse, ma la stagione dello scorso anno della Lazio a me è piaciuta. Como? Può fare molto bene, ha un allenatore riconfermato e inserito giocatori importanti".

