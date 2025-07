Temptation Island, Lazio sempre più protagonista: divide una coppia e avvicina...

Temptation Island continua a gonfie vele. Il programma estivo di Canale 5 viaggia con ascolti incredibili e sfiora il 30%. Mediaset sta addirittura pensando a un triplo appuntamento settimanale visto che anche nel doppio i risultati sono ottimali. Nella puntata di mercoledì, che ha visto il tradimento di Simone ai danni della sua Sonia B, la Lazio è stata una assoluta protagonista. Il club biancoceleste viene nominato una prima volta durante una chiacchierata tra Antonio e la single Marta. Il ragazzo dice di non poter avere una storia con lei perché tifa Lazio e chiede a lei: "Sei disposta a cambiare squadra per amore?". Lei un po' titubante dice che potrebbe accadere solo per qualcosa di grandissimo venendo punzecchiata da lui che le ricorda che squadra non si cambia.

Ma la Lazio è stata l'assoluta protagonista dell'evoluzione della storia tra Valerio e Sarah, coppia che già aveva fatto parlare dei colori biancocelesti. Lei, parlando nel villaggio delle fidanzate, ha raccontato che molto spesso i ragazzi da cui ha accettato le attenzioni le scrivevano durante le partite della Lazio sapendo che il suo fidanzato non c'era perché era andato allo stadio. Valerio non ha preso bene la cosa ma ha le idee chiare: "Non rinuncio alla Lazio per nessuno. Meno male che non rinuncio, è l'unica cosa a cui non rinuncerò mai. Ma mai nella vita. Tu (rivolgendosi alla fidanzata, ndr) e la Lazio siete due cose parallele che non vi incontrerete mai. Vuoi mette la Lazio con te? Ho solo uno sfogo da quando ho tre anni: andare allo stadio a vedere le partite e tu vuoi rompere per l'unica cosa che faccio". Il ragazzo di Zagarolo ha poi aggiunto che spesso la sua fidanzata gli ha chiesto di rinunciare alle trasferte per stare più tempo con lei visto che già va a tutte le gare casalinghe, ma lui ha sempre detto no.

La Lazio toglie e la Lazio dà. Sì, perché proprio la passione per le aquile ha avvicinato Valerio alla single Ary. Valerio le ha mostrato tutto il braccio sinistro, quello del cuore, che è interamente dedicato ai tatuaggi a tema Lazio. La tentatrice ha detto di volersi fare un tatuaggio anche lei dedicato alla prima squadra della Capitale e tra i due il feeling è cresciuto. Tra Lazio e Curva Nord, i due hanno mostrato un'intesa che ha fatto un po' vacillare Sarah quando ha visto i video. Le altre fidanzate l'hanno rasserenata dicendole che sarebbe solo la Lazio a unire i due e niente di più Staremo a vedere sta di fatto che la Lazio continua a tenere banco su Canale 5 e a dividere e a unire le coppie.