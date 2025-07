Il Como lancia segnali incoraggianti: vinto anche il secondo test stagionale

TUTTOmercatoWEB.com

Il Como risponde presente in occasione del secondo test della nuova stagione, dopo il successo per 3-2 contro il Lille. Il club lariano, avversario della Lazio all'esordio della Serie A 25/26, si è imposto per 3-1 contro l'Al Ahli. A segnare le reti decisive sono stati Cutrone e Azon. Decisivo per il risultato finale anche l'autogol di Demiral - ex Juve e Atalanta - che devia nella propria porta il pallone del sorpasso dopo l'iniziale rete di Galeno che aveva portato in vantaggio la squadra saudita.

