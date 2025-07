Lazio, Immobile fa chiarezza: "Tornare? Non c'era possibilità. Ma..."

Ciro Immobile torna in Serie A, a un solo anno dall'addio dalla Lazio che lo aveva portato all'estero, in Turchia, per vestire la maglia del Besiktas. L'ex capitano biancoceleste e simbolo della storia laziale, dopo una sola stagione ha deciso di far ritorno in patria per riprendere con il Bologna quello che aveva lasciato e continuare a fare la differenza a suon di gol. Dal ritiro del club falsineo, proprio Immobile è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la nuova stagione e parlare del suo trasferimento, negando dei contatti con la Lazio per un suo eventuale ritorno.

LA LAZIO - "Una possibilità di tornare alla Lazio? No, non c'è stata. Quello che abbiamo fatto insieme, quello che mi ha dato la città di Roma, sono ricordi che mi porto dentro e nessuno me li potrà mai togliere".

GLI OBIETTIVI CON IL BOLOGNA - "Con il Bologna è stato un bell'inizio, forte, c'è entusiasmo ed è contagioso. In Turchia ho fatto una esperienza molto importante, ho chiuso l'anno con 20 gol anche con qualche problema fisico nella seconda parte dell'anno, abbiamo anche alzato un trofeo e non è mai scontato. Quest'anno ho ricominciato con l'entusiasmo di un ragazzino. Qual è l'obiettivo? Di confermarsi ancora una volta: conta la continuità nel calcio. Io ho lavorato tutta l'estate per trovare una soluzione che mi possa fare gioia e qualche soddisfazione, senza pensare all'età. Ho sempre creduto che col lavoro si possono raggiungere risultati importanti: siamo partiti bene, ho fatto diversi allenamenti, ho fatto due amichevoli e ho fatto gol. Una classifica degli obiettivi? La conferma del Bologna in Europa al primo posto: vorrebbe dire fare una stagione importante a livello di squadra, da 65 punti o più. Poi direi fare tanti gol, tornare in Nazionale, vincere la classifica marcatori. È ovvio che se vinci la classifica marcatori... automaticamente dovresti andare al Mondiale".

IL BOLOGNA E ITALIANO - "Il fatto di allenarsi con Gianni Morandi a bordocampo... è stata una bella emozione, non c'è cosa più italiana di questo. Il Bologna è una squadra collaudata, grazie al lavoro di Italiano e del suo staff, è davvero qualcosa di positivo. L'amore e la protezione che c'è intorno alla squadra mi ha stupito. Cosa mi ha detto Italiano? Già dai primi contatti col mister mi è parso una persona molto sincera, ha tirato fuori tutto quello che aveva come preoccupazioni, ma non tecniche, semplicemente come allenatore che ha già un gruppo coeso e senza dualismi. Era preoccupato, data la mia esperienza e la mia carriera, mettere in difficoltà lui per i miei movimenti e non ascoltarlo in determinate cose. Mi ha fatto piacere partire dalle difficoltà, ci siamo portati avanti. Questo è un anno importante per il Bologna, vogliamo dimostrare un'ulteriore crescita e fino a questo momento sta andando tutto da obiettivo".

GATTUSO E L'ITALIA - "Non ho sentito Gattuso, non ancora. Non mi sono mai paragonato a nessuno, non l'ho fatto neanche alla Lazio, però ho sempre cercato di imparare. Gattuso deve solo vedere se sto bene fisicamente, se faccio gol e se posso essere utile alla Nazionale".

LA TURCHIA E IL RITORNO IN ITALIA - "Sotto l'aspetto tecnico non c'erano tanti motivi per tornare: il campionato mi piaceva, il club è molto organizzato. Però... da parte mia forse avevo bisogno di sfruttare questi ultimi anni dove la gente mi conosce di più. Quando si è aperta l'opportunità di Bologna l'ho vista così, non ho scartato una per prendere l'altra, era una cosa che mi è piaciuta".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.