FORMELLO GIORNO 10 - Lazio, altra doppia seduta in archivio al Fersini

SEDUTA POMERIDIANA

AGGIORNAMENTO ORE 19:15 - Finisce la partitella tra gli applausi di Sarri. Allenamento terminato, l'appuntamento sul campo è a domani.

AGGIORNAMENTO ORE 19:11 - Annullato un gol a Noslin per un fallo in precedenza.

AGGIORNAMENTO ORE 19:09 - Piccolo break per la squadra e si riparte a giocare. Con i rossi entra Ruggeri, al posto di Patric, e Hysaj, al posto di Marusic. Pellegrini passa con i verdi a sinistra.

AGGIORNAMENTO ORE 19:01 - Altro cambio nei rossi: dentro Nuno Tavares al posto di Pellegrini.

AGGIORNAMENTO ORE 18:56 - Campo più largo, si continua a giocare. Con i verdi entra Hysaj a sinistra al posto di Nuno Tavares. Subito gol dei rossi con Belahyane.

ROSSI: Mandas; Marusic, Patric, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Vecino; Zaccagni; Cancellieri, Castellanos.

VERDI: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Pedro, Noslin, Basic.

AGGIORNAMENTO ORE 18:54 - Termina la partitella, la squadra recupera.

AGGIORNAMENTO ORE 18:50 - Pareggio dei verdi con un gol dalla distanza di Basic.

AGGIORNAMENTO ORE 18:46 - Cambiano i portieri: Furlanetto sostituisce Provedel con i rossi; Renzetti prende il posto di Mandas con i verdi.

AGGIORNAMENTO ORE 18:44 - Vantaggio dei rossi: autogol di Cataldi su cross basso di Pellegrini.

AGGIORNAMENTO ORE 18:40 - Cambio campo delle due squadre. Con i verdi entra Lazzari al posto di Hysaj. Sono i verdi adesso a passare al 4-3-1-2: Pedro si accentra dietro Noslin e Basic. I rossi invece restano con il 4-3-3.

AGGIORNAMENTO ORE 18:28 - Inizia la partitella. Queste le due squadre, con i rossi giocano con il 4-3-1-2 in contrapposizione al 4-3-3 dei verdi. In fase di possesso Zaccagni con i rossi si allarga a fare l'esterno d'attacco; quando i verdi hanno la palla, invece, stringe a fare il trequartista dietro le due punte.

ROSSI: Provedel; Marusic, Patric, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Vecino; Zaccagni; Cancellieri, Castellanos.

VERDI: Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Pedro, Noslin, Basic.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15 - Sarri fa scattare un'esercitazione tecnica a spazi ridotti: perimetro delimitato grazie a un nastro applicato a terra, dentro il "campetto" torelli veloci in serie con due squadre contrapposte.

AGGIORNAMENTO ORE 18:05 - Inizia una fase di attivazione tecnica con il pallone. Squadra divisa in gruppi tra 'rossi' e 'verdi'.

ROSSI: Marusic, Ruggeri/Patric, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

VERDI: Hysaj/Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Pedro/Sanà Fernandes, Noslin, Basic.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Squadra in campo, mancano solo Gigot, Pinelli, Isaksen e Dia. Prima dell'inizio dell'allenamento Sarri parla al gruppo. C'è Romagnoli.

AGGIORNAMENTO ORE 17:50 - Lo staff di Sarri ha preparato il campo del Fersini: è tutto pronto per il secondo allenamento di oggi.

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 - Allenamento terminato. L'appuntamento è nel pomeriggio per la seconda seduta.

AGGIORNAMENTO ORE 10:40 - Termina il lavoro atletico sul campo del Fersini per il gruppo dei difensori. Continua ancora, invece, la fase tattica per centrocampisti e attaccanti. Lo switch tra i due gruppi era già avvenuto precedentemente.

AGGIORNAMENTO ORE 10:19 - È iniziato da diversi minuti l'allenamento nel centro sportivo di Formello. Squadra divisa in due: i difensori fanno un lavoro atletico al Fersini; i centrocampisti e gli attaccanti, insieme ai portieri, svolgono una seduta tattica sul centrale. Assenti in campo Romagnoli, Gigot, Patric e Pellegrini.

FORMELLO - È il decimo giorno di ritiro per la Lazio nel centro sportivo di Formello. Siamo ormai agli sgoccioli della preparazione in casa per la squadra di Sarri che, dopo l'amichevole di sabato contro l'Avellino, partirà per la Turchia per le due gare contro Fenerbahce e Galatasaray. Ieri si sono rivisti in gruppo per la prima volta Zaccagni e Patric, che hanno completato il loro percorso di recupero dalle rispettive operazioni; è tornato anche Pellegrini, ristabilito dopo alcuni sintomi influenzali. Non si sono allenati, invece, Romagnoli, colpito dalla febbre, Isaksen, che ha contratto la mononucleosi, e Dia, alle prese con nuovi problemi alla caviglia.

