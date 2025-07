Calciomercato | La Sambenedettese acquista un ex Lazio: i dettagli

Un ex Lazio si trasferisce alla Sambenedettese. Si tratta di Luca Napolitano, trequartista classe 2004 con un lungo passato nelle giovanili biancocelesti. Dopo l’esperienza al Matera in Serie D, durante la quale ha collezionato 25 presenze e siglato 3 gol, è arrivato il salto di categoria in Serie C, nel calcio professionistico.

Ecco di seguito la nota d'annuncio del club marchigiano: "L’U.S. Sambenedettese ufficializza la firma del giovane trequartista classe 2004 Luca Napolitano, che ha firmato fino al 30 giugno 2026 con il club rossoblù: per lui, protagonista in tutte le formazioni giovanili della Lazio con convocazioni in Serie A e Champions League, nella scorsa stagione 25 presenze, 3 gol e 5 assist con la maglia del Matera".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.