Roma, ecco Ferguson: "Il nostro obiettivo è tornare in Champions League"

Evan Ferguson si presenta. L'attaccante è un nuovo giocatore della Roma e ha parlato ai microfoni ufficiali del club giallorosso. Di seguito le sue parole sul suo arrivo e sugli obiettivi stagionali della squadra di Gasperini. Di seguito le sue parole: "Come aspettative per la stagione, ovviamente la Roma è un grande club, e vogliamo arrivare il più in alto possibile. Al mio arrivo ho sentito parlare di un posto in Champions come obiettivo. Penso che l’aspettativa per quest’anno sia tornare in questa competizione. Quando sono atterrato ho capito subito la cultura locale e, in particolare, quanto è importante questo club. All’arrivo ho sentito le grida dei tifosi, ho visto telecamere e tifosi che venivano intervistati, per cui è un grande onore arrivare qui per giocare davanti a persone che sperano che io possa far bene".

