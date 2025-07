Pio Esposito, parla l'agente: "L'Inter ha rifiutato offerte da 50 milioni, ma non so..."

TUTTOmercatoWEB.com

Pio Esposito ha catturato l'attenzione di diversi club, tra cui la Lazio, ma l'Inter ha scelto di non cedere a nessuna offerta e di assicurarsi la permanenza del classe 2005. A parlare della situazione dell'attaccante, chiarendo le intenzioni circa il suo futuro, è stato il suo agente intervenuto ai microfoni di Radio CRC. Mario Giuffredi ha spiegato: "L’Inter è consapevole del valore di Pio Esposito, tanto che hanno rifiutato offerte da 50 milioni. L’Atalanta avrebbe proposto uno scambio con Lookman per Pio Esposito.L’affare Lookman non si scontra con Pio Esposito che ha altre caratteristiche che sono diverse da quelle del giocatore dell’Atalanta. Non so cosa abbia in testa l’allenatore dell’Inter ma sono sicuro che Chivu darà spazio a Pio Esposito poiché lo conosce benissimo".

