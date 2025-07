Lazio, Jeda dice la sua: "Sarri non ha bisogno di presentazioni. La squadra..."

Ai microfoni news.superscommesse.it, l'ex calciatore Jeda ha parlato del ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio in vista della prossima stagione. Non sarà semplice per il tecnico, che dovrà lavorare con la stessa squadra dello scorso anno e senza nuovi innesti, a causa del mercato bloccato. Di seguito le sue parole in merito.

"Sia la Roma che la Lazio hanno scelto due allenatori che mi piacciono molto. Sarri non ha bisogno di presentazioni, ha fatto cose molto buone non soltanto alla Lazio ed è un grande allenatore. La sua esperienza metterà in ordine un po' di cose, però è importante che possa essere supportato da una squadra all'altezza, perché anche gli allenatori più bravi hanno bisogno di avere gli interpreti giusti per sviluppare un certo lavoro. In questo momento, tra le due, credo che la Roma abbia un qualcosa in più, però è ancora presto per sapere chi potrà fare meglio, proprio perché alla fine del mercato manca ancora tanto e potranno esserci delle novità pronte a cambiare le sorti".

