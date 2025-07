Avellino, Sounas sulla Lazio: "Sarà un bel test. Pedro è un punto di riferimento..."

L'Avellino continua il suo ritiro con vista sulla Lazio, con il Terzo Memorial Sandro Criscitiello in programma per sabato sera a Frosinone. Durante il format Notte Ritiro di Prima Tivvù, il centrocampista biancoverde Dimitrios Sounas ha parlato proprio della gara contro la squadra di Sarri, soffermandosi in particolare sulle qualità di Pedro. Queste le sue parole: "La partita contro la Lazio? Tutto il gruppo è orgoglioso di aver fatto sognare una città, un popolo intero e sabato magari ci sarà questo altro bel test che potrà far passare una bella serata ai tifosi e a noi, di cimentarsi di una top squadra in Italia. Non vedo l'ora di cimentarmi con Pedro, è un esempio, un punto di riferimento per i giovani e non vedo l'ora di poterlo incontrare".

