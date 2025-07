Lazio, i 'nuovi' ancora non convincono Sarri: contro l’Avellino servono risposte

RASSEGNA STAMPA - Nell’amichevole contro la Primavera, i nuovi volti della Lazio non hanno convinto Sarri. Il più in difficoltà è sembrato Noslin: impacciato, timido, lontano parente del giocatore visto a Verona. Ora rischia di scivolare dietro Zaccagni e Pedro sulla fascia e anche come punta è chiuso da Dia e Castellanos. Con il mercato bloccato, resta uno dei pochi che la Lazio cederebbe per evitare una minusvalenza. Contro l’Avellino, sabato a Frosinone, non può permettersi un altro passo falso.

Poco brillante anche Nuno Tavares: frenato, poco propositivo e condizionato dai tanti infortuni muscolari dell’ultima stagione. Come ricorda il Corriere della Sera, domenica ha giocato solo il primo tempo, toccandosi spesso la coscia: la paura di ricadute si sente. Ha qualità, ma deve ritrovare fiducia.

Infine Dele-Bashiru, che Sarri sta cercando di trasformare in mezzala. Con Vecino non al meglio, può diventare un’alternativa utile, ma deve imparare a muoversi dentro un sistema. Con Baroni era troppo anarchico, ora serve ordine. Anche per lui l’amichevole con l’Avellino sarà un test importante.

