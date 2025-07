Lazio, la squadra è con mister Sarri: "Crediamo in lui, siamo solo all'inizio"

RASSEGNA STAMPA - Il primo test della nuova stagione ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo. L’amichevole di domenica ha permesso alla Lazio di rompere il ghiaccio e lasciarsi alle spalle le difficoltà passate, ripartendo da un punto fermo: Maurizio Sarri. All’interno dello spogliatoio il messaggio è unanime, come confermato anche pubblicamente da Gila e Marusic: piena fiducia nel tecnico e nella sua filosofia.

Il ritorno del “Comandante” ha riacceso entusiasmo in un gruppo che lo conosce bene e che ora vuole riscattarsi dopo un’annata altalenante. Gila, ormai titolare fisso in difesa dopo essere cresciuto proprio sotto la guida di Sarri, ha parlato con parole chiare dopo l'amichevole: "Le sensazioni sono positive. Dopo la pausa, abbiamo cercato di mettere in campo ciò che stiamo provando in allenamento. Il risultato conta poco, l’importante è applicare il lavoro fatto in settimana". I meccanismi non sono ancora perfetti, ma l’identità di gioco è già visibile. "Siamo all’inizio, ma crediamo nel mister. La qualità non ci manca".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Marusic, veterano della rosa e tra i più esperti del gruppo. Ha evidenziato come il metodo Sarri non sia cambiato: "Conosciamo già il suo stile, chi è qui da tempo sa cosa fare. Serve pazienza per chi è arrivato da poco, anche noi all’inizio abbiamo avuto bisogno di tempo per adattarci". Senza pressioni e fuori dai radar dei pronostici europei, la Lazio prova a ripartire con un vantaggio non trascurabile: non giocare le coppe e quindi potersi concentrare sul campionato con una sola partita a settimana. Un percorso silenzioso, ma potenzialmente efficace e con una certezza al timone: Sarri.