Lazio, finalmente è tornato Zaccagni: il suo vero ritiro inizia ora

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni è tornato a correre sulla fascia, stavolta non solo per il lavoro individuale. Come previsto, l’esterno si è riaggregato ieri al resto della squadra dopo aver completato il percorso riabilitativo. Per lui il ritiro “vero” è iniziato nelle ultime 24 ore, con una doppia seduta di allenamento svolta regolarmente insieme al gruppo. Fino a lunedì aveva seguito un programma personalizzato, tra palestra, piscina e corse leggere sul campo. Assente alla prima amichevole estiva contro la Primavera, come scrive il Corriere dello Sport dovrebbe invece essere disponibile per il test di sabato a Frosinone contro l’Avellino, a meno di imprevisti.

La rincorsa di Zaccagni è cominciata già a fine giugno, quando ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente la pubalgia che lo aveva tormentato negli ultimi mesi della scorsa stagione. Un fastidio costante che lo aveva penalizzato proprio nel momento clou, lasciandolo a secco di gol dal 2 marzo (contro il Milan a San Siro) fino all’ultima giornata contro il Lecce. Ha chiuso comunque con 8 reti in Serie A, 10 considerando tutte le competizioni. Ieri è tornato finalmente in campo con i compagni, prendendo parte anche all’allenamento del pomeriggio: è stato risparmiato solo nei minuti finali. Un segnale positivo per Sarri, che ora ritrova uno dei suoi uomini più importanti.

