Lazio, Guendouzi resta per Sarri: a centrocampo è intoccabile

RASSEGNA STAMPA - E alla fine Guendouzi visse felice e contento. Gli è bastato tornare a lavorare con Sarri per ritrovare il sorriso, confrontandosi anche con il suo staff a inizio giugno per essere sicuro del ritorno alla Lazio del tecnico. A fine maggio il francese aveva manifestato qualche incertezza sulla sua permanenza, soprattutto in caso di Conference League o di esclusione totale dalle coppe europee. Al contrario, il discorso rinnovo non è mai stato un problema serio, visto l'ingaggio attuale da 2,5 milioni di euro.

Come riportato da Il Messaggero, ora il suo posto è saldo a Formello: non preoccupano più nemmeno Aston Villa e Newcastle, che da tempo l'hanno messo nel mirino e sono sempre in agguato. Giovedì prossimo (il 31), infatti, scadrà anche la clausola rescissoria da 50 milioni di euro presente nel suo contratto. "Con Sarri mi diverto e amo il suo gioco. Mi ha fatto crescere in carriera come nessun altro tecnico", ripete di continuo il centrocampista, come si legge sullo stesso quotidiano.

Il Comandante si era invaghito di lui nell'estate del 2023, quando è arrivato dal Marsiglia. Ora è pronto a costruirgli intorno il centrocampo perché alza le prestazioni di tutta la squadra. Il suo eccesso è l'unico giustificato: per questo, negli ultimi giorni, Mau lo sta utilizzando spesso con Cataldi (più bloccato in regia di Rovella). Nel tridente in mezzo, Guendouzi è intoccabile.