Roma, gravi danni dei tifosi per la festa in centro: cos'è successo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - "Dopo la festa è arrivata la resa dei conti", scrive La Repubblica. Il riferimento è alla festa dei 98 anni dalla fondazione della Roma, che si è tenuta lunedì sera in centro. Migliaia di euro di danni per la processione dei tifosi giallorossi, che solo in parte hanno rispettato l'appello della Curva Sud che aveva invitato tutti a evitare di portare bombe carta e petardi.

Il caos è scoppiato nelle vie attraversate dal corteo, mentre a Piazza Navona tutto si è svolto senza criticità. A lamentarsi sono tanti commercianti di Via delle Coppelle e non solo: "Questo non è tifo, è teppismo", dice Alfonso, titolare di un'osteria a cui hanno rotto tutte le lanterne e divelto l'insegna. Davanti a lui c'è l'hotel Bzar, dove durante la notte hanno distrutto una vetrina: "Si sono portati via anche il battente del portone", racconta uno dei responsabili allo stesso quotidiano.

Anche Daniele è stato colpito, ma come la Gelateria delle Palme e il ristorante Fonte Lattea, si è 'salvato' con 'solo' qualche adesivo e scritta sulla serranda della sua cartoleria. Qualche altro tifoso, invece, ha ben di prendere a bastonate le videocamere di sorveglianza del Palazzo delle Pietre, la boutique hotel di lusso di Carlo Mazzi. Nessuno, però, ha intenzione di sporgere denuncia: "Tanto non serve a niente", ripetono tutti in coro.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.