Lazio, è un centrocampo povero di gol: Sarri punta su Dele-Bashiru e...

RASSEGNA STAMPA - Bisogna alzare la 'quota gol' a centrocampo. È uno degli aspetti su cui sta lavorando Sarri in vista della nuova stagione. L'anno scorso, con Baroni in panchina, l'assenza di reti da parte dei centrocampisti è pesata tantissimo. Al momento, i sei centrocampisti presenti in rosa (sette, se consideriamo anche Pinelli) non arrivano complessivamente a una media di due marcature a stagione in carriera nei top campionati europei.

Per questo, come riportato da Il Messaggero, Sarri confida nell'esplosione di Dele-Bashiru (miglior marcatore a centrocampo la stagione passata), l'unico insieme a Vecino capace di portare qualche gol in più dal reparto. Anche da Guendouzi, intoccabile, ci si aspetta che segni di più, rispetto per esempio a Belahyane, Cataldi e Rovella che stanno provando le imbucate rapide come richiesto dal tecnico.

