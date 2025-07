Isaksen e la mononucleosi: cos'è, come si contrae e i tempi di guarigione

La mononucleosi ha scosso il mondo Lazio. Durante il ritiro di Formello l'avrebbe contratta Gustav Isaksen, che da diversi giorni non si allena ed è chiuso in camera con febbre alta, tanta stanchezza e un forte mal di gola. Sono proprio questi i sintomi della cosiddetta 'malattia del bacio', un’infezione virale causata dal virus Epstein- Barr (EBV) che appartiene alla famiglia degli herpes virus (gli stessi che provocano varicella, herpes labiale o herpes genitale e fuoco di Sant'Antonio).

COME SI CONTRAE - Il contagio della mononucleosi avviene attraverso la saliva: si può prendere attraverso baci, tosse e starnuti (le 'goccioline' o 'droplet'), in maniera diretta, ma anche con la condivisione di posate, bicchieri e spazzolini da denti, in modo indiretto. Dal primo contatto con il virus, si ha una incubazione compresa tra i 30 giorni e i 50 giorni.

I SINTOMI - La mononucleosi si manifesta attraverso tanta stanchezza e spossatezza (che spesso si può verificare anche per mesi), febbre alta, forte mal di gola, linfonodi ingrossati e dolenti, ingrossamento della milza e talvolta anche del fegato, mal di testa e dolori muscolari.

LA GUARIGIONE E I TEMPI - Per guarire dalla mononucleosi non c'è una terapia medica specifica. Nella fase acuta della malattia è possibile la somministrazione di antidolorifici e corticosteroidi, oltre al paracetamolo in caso di febbre o dolore. Durante tutto il periodo è molto importante il riposo e nessun tipo di attività fisica per almeno due settimane. È consigliato anche l'isolamento, così da evitare la diffusione del virus.

