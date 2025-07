Napoli, Fiore: "Zaccagni sarebbe un grande acquisto, ma il problema è..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare di alcuni temi attuali in casa del Napoli, Stefano Fiore si è soffermato anche sul mercato facendo il nome di Zaccagni come acquisto ideale per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Sul capitano della Lazio l'ex calciatore ha detto: "Sarebbe un grande acquisto per il Napoli, non credo sarebbe felice Sarri. Lotito è uno pratico, se deve venderlo lo vende. Il problema sarebbe di Sarri, ma per il Napoli sarebbe un acquisto molto importante. Conte sta cercando gente che faccia la differenza nelle coppie degli esterni”.

