Lazio, ricordi Lukaku? È stato scartato da una squadra olandese: il motivo

Sono passati quasi 8 anni da quell'assist di Lukaku per il gol di Murgia che ha fatto vincere alla Lazio la Spercoppa Italiana contro la Juventus. È passato tanto tempo e tante cose sono cambiate, soprattutto per il fratello di Romelu. Oggi Jordan Lukaku è svincolato e negli ultimi giorni è stato vicino ad un trasferimento in Olanda. Al Volendam, per la precisione. Dopo aver trascorso due giorni di prova con il club, il tesseramento non è andato a buon fine. Il motivo? Secondo Voetbal International, l'ex terzino biancoceleste sarebbe stato ritenuto non idoneo a giocare immediatamente per la squadra perché non abbastanza in forma.

