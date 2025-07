Lazio, Dia riparte dalla Turchia: è a caccia di colpi per superare Taty

RASSEGNA STAMPA - Dia cerca spazio e Sarri aspetta i suoi gol. Il tecnico lo apprezzava già prima di allenarlo, lo descriveva come un attaccante completo che “Otto volte su dieci fa gol”. Ha avuto modo di vederlo in amichevole con la Primavera, poi il problema alla caviglia lo ha fermato ma è tornato a disposizione, è tra i convocati per la doppia missione in Turchia. Il senegalese, riporta Il Corriere dello Sport, si è allenato poco col gruppo, ha sempre svolto un lavoro differenziato riprendendo a correre solo giovedì. Se però non giocherà oggi, col Fenerbahce, avrà la chance sabato col Galatasaray.

I gol del centravanti sono il cruccio degli ultimi due anni, il tecnico li aspetta. Nel suo modulo, il 4-3-3, c’è posto solo per uno tra l’ex Salernitana e Castellanos, ma se dovesse decidere di optare per il 4-3-1-2 allora avranno una chance entrambi. A oggi il duello è ancora in corso, devono superarsi per avere il posto. La stagione scorsa hanno chiuso tutti e due in doppia cifra, Dia 12 centri e l’argentino 14, Sarri si augura che possano replicarsi anche in questa annata. Il senegalese è rinato dopo l’anno vissuto ai margini a Salerno, il modulo di Baroni è stata la chiave di svolta. Adesso cerca conferme e avrà tempo fino a dicembre per trovarle e darle, poi potrebbe partire per la Coppa d’Africa che inizierà il 21. Fino all’eventuale partenza, la squadra e il tecnico sperano lasci un bel bottino di gol e assist.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE