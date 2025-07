Fantacalcio, svelati i ruoli della Lazio: le indicazioni in vista dell'asta

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio non farà mercato in entrata. La rosa biancoceleste è già al completo e in vista della prossima asta del Fantacalcio si possono iniziare già a tirare giù le prime idee su chi puntare per la propria rosa. In tal senso, nelle scorse ore sono stati decretati i vari ruoli della rosa con due novità da segnalare. Mattia Zaccagni e Gustav Isaksen, infatti, non rientreranno nella lista degli attaccanti, ma faranno ancora parte dei centrocampisti. Di seguito la lista al completo.

Portieri: Provedel, Mandas, Furlanetto;

Difensori: Gigot, Gila, Romagnoli, Provstgaard, Lazzari, Marusic, Hysaj, Patric, Tavares, Pellegrini;

Centrocampisti: Zaccagni, Isaksen, Rovella, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru;

Attaccanti: Noslin, Castallons, Dia, Pedro, Cancellieri;

