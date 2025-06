Lazio | Sarri e il rimpianto Bayern Monaco: "Se Immobile avesse..."

TUTTOmercatoWEB.com

Durante l'intervista rilasciata in esclusiva a Sportitalia, Maurizio Sarri è tornato a parlare di vari momenti della sua carriera. Il punto più alto da allenatore della Lazio è stato sicuramente l'ottavo di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Una doppia sfida che forse sarebbe potuta finire diversamente. Dopo la vittoria dell'andata, rimane il rammarico per non aver fatto quel qualcosa in più al ritorno, ma anche la consapevolezza che l'avversario era molto più forte dei biancocelesti.

Alfredo Pedullà incalza il tema, chiede a Sarri se sarebbe potuta finire diversamente, soprattutto se il colpo di testa di Immobile fosse entrato. Il tecnico toscano risponde così: "Sicuramente il Bayern dopo quell’episodio si è rinfrancato. L’inizio partita del Bayern ci poteva dare adito a delle speranze, era una squadra un po’ nervosa, complice il contesto polemico. La prima mezz’ora non sono stati aiutati tanto dai tifosi, quindi andare in vantaggio in quel contesto poteva creare dei presupposti. Però poi… la verità è che il Bayern era più forte di noi".

