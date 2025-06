Calciomercato Lazio | Cataldi torna a Formello: la Fiorentina non lo riscatterà

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

CALCIOMERCATO LAZIO - C'è ancora qualche giorno di tempo, ma la decisione ormai è stata presa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Fiorentina ha scelto di non riscattare Danilo Cataldi. Il centrocampista era arrivato in viola in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro, che però non verrà esercitato.

Con Palladino la sua permanenza sembrava scontata, ma dopo le dimissioni del tecnico tutto è tornato in discussione. Sulla panchina della Fiorentina si siederà Pioli, che evidentemente non ha intenzione di lavorare con Cataldi. Per questo rientrerà alla Lazio, che lo riaccoglierà e lo metterà a disposizione di Maurizio Sarri.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.