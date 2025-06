Lazio, Fabiani sul ritorno di Sarri: "Vuole finire il percorso che aveva iniziato"

TUTTOmercatoWEB.com

Nella trasmissione #Nonsolomercato su Rai 2 è stato ospite il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, che ha parlato soprattutto della scelta di puntare di nuovo su Maurizio Sarri in panchina. Queste le sue parole a riguardo: "Con Sarri ci si era lasciati non per questioni attinenti al calcio giocato ma perché in quel periodo Maurizio stava vivendo un periodo molto particolare a livello familiare e ci chiese di fare un passo indietro. Quando sono andato, siamo sempre rimasti in contatto, devo dire che lui per amore della Lazio e dell'ambiente mi ha dato una stretta di mano e mi ha detto: 'Vengo alla Lazio'. Vuole finire un percorso che aveva iniziato e che aveva dovuto bruscamete interrompere. Questo significa che quando andò via non c'erano screzi con la società, nulla di quello che si è detto".

