Lazio | Sarri svela l'offerta dall'Arabia: "In un mese quanto un anno alla Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'intervista ad Alfredo Pedullà, mandata in onda a Sportitalia, Maurizio Sarri è tornato indietro nel tempo quando, una volta conclusa la sua avventura sulla panchina della Lazio, decise di prendersi una pausa. Poi ha rivelato di aver ricevuto un'offerta importante da un club dell'Arabia Saudita. Ecco le sue parole:

"A livello familiare avevo avuto delle cose che mi avevano segnato, quindi probabilmente era meglio tornare in una lucidità totale e riuscire ad assorbire certi lutti che son successi in famiglia. Però anche quest’estate ho avuto delle trattative con un club dell’Arabia Saudita dove avrei guadagnato in un mese quello che alla Lazio guadagno in un anno. Però ho detto fin dall’anno scorso che sarei andato dove mi portava il cuore, non i soldi".

"Intorno ai 30 milioni? Non mi interessa. Il calcio l’ho sempre fatto per passione e tutti i soldi che sono arrivati sono stati una conseguenza della mia passione, non vorrei cominciarlo a farlo ora per soldi. Perché non è calcio? Non lo so. È un qualcosa che se ci penso non mi provoca una reazione emotiva, non mi dà stimoli, mi riuscirebbe difficile. Se portano tutti i campioni là, vorrà dire che io allenerò quelli scarsi qua. Mi dà più gusto questo”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.