Sarri: "Due miracoli in carriera. E uno è stato alla Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tantissimi gli argomenti trattati da Maurizio Sarri nel corso dell'intervista a Sportitalia. Facendo una sorta di bilancio di quella che è stata la sua carriera, l'allenatore ha parlato di quanto fatto col Napoli, ma ha etichettato come "miracolo" il secondo posto conquistato con la Lazio, oltre allo scudetto da tecnico della Juve. Ecco le sue parole:

"A Napoli mi sono divertito, non ho vinto ma mi sono divertito e sicuramente si sono divertiti anche i giocatori e s’è divertito il pubblico. Ma io in carriera penso di aver fatto due miracoli, lo scudetto con la Juventus che era una squadra a fine corsa, e il secondo posto della Lazio. Più dell’Europa League con il Chelsea? Il Chelsea in Europa League era una squadra forte che poteva vincere. E il secondo posto al Napoli? La squadra era forte, era adatta a me ed era molto forte. Non ha vinto poi il campionato anche per episodi sfortunati. Nella storia della Serie A non è mai successo di arrivare secondi con 91 punti”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.