Lazio | Sarri a Sportitalia: "Juve? Squadra a fine ciclo già quando c'ero io" - VIDEO

In attesa della messa in onda dell'intervista completa di Maurizio Sarri a Sportitalia, sui canali ufficiali dell'emittente è stato condiviso un altro frammento. Questa volta non si parla di Lazio, ma di Juventus e di quanto fatto nella stagione appena conclusa:

Che spiegazione ti sei dato del fallimento del ciclo Giuntoli-Motta alla Juve? Ricordiamo che l’ultimo scudetto dei bianconeri lo hai vinto tu…

"Pochi mesi dopo che ero lì dissi al direttore che quella era una squadra che era a fine ciclo e che quindi c’era la necessità di intervenire. Per quanto riguarda quest’anno, è strano che non siano riusciti a fare bene. Il Giuntoli che ho conosciuto io è un direttore sportivo di altissimo livello, Thiago Motta lo scorso anno a Bologna ho visto una squadra difficile da affrontare e che giocava anche con qualità. Però l’ambiente Juve è difficile, non so dirti che cosa sia successo, però a me un po’ ha sorpreso".

Quanto tempo impiegherà la Juve a tornare protagonista?

"Penso che la squadra la potenzialità di tornare protagonista ce l’ha. Protagonisti non vuol dire necessariamente vincere lo scudetto o vincere qualche coppa europea, però per poter essere competitivi ce l’hanno già le qualità".

